Kocaeli Büyükşehir Afet Platformu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın davetlisi olarak Ankara’ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonluğunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de ilk defa afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum ile Kamu kuruluşları ortak bir çatı altında bir araya geldi. Bu kapsamda Kocaeli Afet Platformu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın davetlisi olarak Ankara’ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

AFAD BAŞKANLIĞI’NDA KOCAELİ ÖRNEĞİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda Kocaeli Afet Platformunu konuk eden AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü reaksiyonda belediye hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda Vali Memiş,”Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgelerinde göstermiş olduğu organizasyon başarısı takdire şayandır” ifadesini kullandı. AFAD Başkanı Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere karşı gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini de dile getirdi.

KOCAELİ AFET PLATFORMU ÖNEMLİ BİR YAPI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi’nin afet yönetimi alanında gerçekleştirilen çalışmalarını ve hayata geçirilen projelerini AFAD yetkilileriyle paylaştı. Başkan Yıldırım,” “Kocaeli 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin merkez üssü. 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi afet yönetimi alanında büyük bir tecrübe edindi. Bu tecrübelerle her geçen gün daha da güçlendi. Afetlerin değişen doğasına karşı müdahale yöntemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Kocaeli olarak afet yönetiminde, kentin konuya yönelik tüm unsurlarının “Bütünleşik Yönetişim Sistemi” çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Çok disiplinli unsurların etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için planların çok sık tatbikat ve simülasyonlarla uygulama hattında yerinde gözlemlenmesi önemli. Kocaeli’nde sürdürülebilir boyutta hayata geçirmeyi hedeflediğimiz “Kocaeli Afet Platformu” önemli bir yapı. Bu yapının tüm şehirlere örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

TAMP, İRAP, AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

Toplantıda Vali Okay Memiş başkanlığında, AFAD Daire Başkanlıkları tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.