Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım sistemleriyle kent trafiğini 7/24 gözlem altında tutuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği için yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor. 2025 yılı içerisinde yapılacak 3. etap kamera ihalesi ile mevcut kamera sayısının 256’dan 360’a çıkarılması planlanıyor.

256 KAMERA İLE TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda trafik güvenliği için paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumları devam ediyor. Sorunlara anında müdahale edebilmek için 12 ilçede ana arterler, önemli güzergâh ve kavşaklar yüksek çözünürlüklü 256 adet kamera ile takip ediliyor.

KAMERA SAYISI 360’A ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından izlenen kameralar ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD gibi birimlerin de hizmetine sunuluyor. 7/24 esasına uygun olarak çalışan sistem geriye dönük 40 günlük arşiv datası saklıyor. Bu da adli vakaların çözümünde büyük rol oynuyor. 2025 yılı içerisinde 3. etap kamera ihalesi ile mevcut kamera sayısının 360’a çıkarılması planlanıyor.

EDS’LER DEVREYE ALINDI

Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü, trafikte can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kısa adı EDS olan “Elektronik Denetleme Sistemleri” kurdu. 8 sinyalize kavşakta 18 kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 5 noktada 10 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 4 noktada 19 park ihlal tespit sistemi olmak üzere 47 elektronik denetleme sistemiyle trafik izleniyor. Sistemin aktif olarak çalışmaya başladığı günden bu yana varış sürelerinde yüzde 13.72, trafik kazalarında ise yüzde 9.04 oranında azalma oldu.

TRAFİK YOĞUNLU GÖZLEMLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite ile iş birliği çerçevesinde geliştirilen sensörler ile sahadan trafik yoğunluğu verileri toplanıyor. 175 adet trafik sensöründen elde edinilen trafik yoğunluk verisi ile belirlenen güzergahlardaki alternatif yollar ve varış süreleri; araç sürücüleri için seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, yol kapasitelerinin verimli kullanımı, hareketliliğin arttırılması, enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve emisyon değerlerinin düşürülerek çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlarda kullanılıyor. 2024 yılsonu itibariyle 200 adet ve 2025 yılsonu itibariyle 400 adet yoğunluk sensöründen trafik verisi alınması planlanıyor.

HIZ UYARI SİSTEMLERİ

Büyükşehir, aşırı hız kaynaklı kazaların sıklıkla yaşandığı trafik noktalarında araç hızlarını tespit ederek, sürücüleri belirlenen hız limitlerine uymalarını sağlamak için elektronik azami hız uyarı sistemi kurdu. Radar cihazları kullanılarak şerit bazlı hız tespiti yapılan sistemde, ölçümlenen hız verisi limitin altında ya da üstünde olması durumlarına göre değerlendirilip, LED panelde uygun mesaj gösteriliyor. Bu kapsamda D-130 karayolu üzerinde 2 adet, Seka tüneli üzerinde ise 2 yönde 4 adet “Hız Uyarı Sistemi” kurulumu gerçekleştirildi.