Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nın besleyici derelerinden olan Kocadere’yi temizlemek için harekete geçti. Kocadere Koruma ve Yaşatma Platformu ile toplantı düzenlenirken; derenin temizlenmesi için el birliği ile mücadele edilmesi kararlaştırıldı.

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Yuntdağı’nın besleyici derelerinden olan Kocadere’nin kirliliği ile ilgili çözüm üretmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kocadere Koruma ve Yaşatma Platformu Üyeleri, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, meclis üyeleri, muhtarlar, çevre mühendisleri ve vatandaşlar katıldı. Verimli geçen ve Kocadere’nin kirlilik sebeplerinin görüşüldüğü toplantıda kirliliğin çözüme kavuşturulması amacıyla İl Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa görüşülerek derenin temizlenmesi amacıyla mücadele edilmesi kararı alındı.