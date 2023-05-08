AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler, bugünkü seçim gezileri programı çerçevesinde Erzurum’un Yakutiye İlçesi’nde seçmen ziyaretinde bulundu.

Belediye Evlerinin bulunduğu Karayolları mevkiinde gezisini sürdüren Kocaaliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle enerji konusunda ki kararlı duruşuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Londra’daki tefecilerden “borç para bulduk” diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı AK Parti’nin, ülkenin kendi imkânlarıyla millete sunduğunu dile getiren Kocaaliler, “Karadeniz doğal gazımızla, Gabar’da keşfettiğimiz petrolümüzle, Konya’da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak. Bu para yatırım, istihdam ve sosyal destek olarak insanımızın cebine girecek. Şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladık” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin herkesin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacağını anlatan Kocaaliler, “Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah’ın izniyle gerisi gelecektir” diye konuştu.