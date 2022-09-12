Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’de 30 bin öğretmen ve 400 binden fazla öğrenciyle yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’de 30 bin öğretmen ve 400 binden fazla öğrenciyle yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Mersin’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı törenle başladı. Yenişehir İlkokulu’ndaki İlköğretim Haftası kutlama programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’de 26 bin 713 öğrencinin uyum haftasıyla birlikte okul öncesi eğitimine, 34 bin 836 öğrencinin ise ilkokul 1. sınıfa başladığını belirterek, "Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaklaşık 30 bin öğretmenimiz ve 400 binden fazla öğrencimizle yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin heyecanları, coşkuları gözlerinden okunuyor. Mutluluğumuz, heyecanımız, şevkimiz daim olsun. İnanıyorum ki bu şevk bizleri, milletimizi daha güçlü yarınlara taşıyacak. En kalbi duygularımla ifade etmek isterim ki eğitimci olmak, eğitim camiasının içinde olmak, yarınlarımızı emanet ettiğimiz evlatlarımızla yüz yüze, kalp kalbe olmak çok büyük bir ödül, çok büyük bir mutluluk" dedi.

Konuşmasında velilere de seslenen Koca, "En değerli varlıklarınızı emanet ettiğiniz bu okullar sizin de desteğinizle daha da güçlenecektir. Bu nedenle sık sık öğretmenlerinizi ve okulunuzu ziyaret ediniz. Çocuklarınızın iyi insan olarak yetişmeleri sizlere bağlıdır. Siz onlar için birer modelsiniz. Hayatın her alanında sizi ve ülkemizi temsil edecek çocuklarınıza iyi örnek olunuz, onlardan ilginizi ve desteğinizi eksik etmeyiniz" diye konuştu.

Konuşmasında, meslektaşlarına ve öğrencilere de mesajlar veren Koca, şöyle devam etti; "Kıymetli meslektaşlarım; size emanet edilen bu değerlerin sizden neler beklediğini en iyi siz biliyorsunuz. Evlatlarımız için en güzelini yapacağınıza eminim. Çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi, sağlıkla mutlulukla okul hayatlarını sürdürmeleri, vatanımıza memleketimize hayırlı evlatlar olmaları sizlerin sayesindedir. Biz, ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ şiarıyla büyüdük, sizlere her daim minnettarız. Sevgili evlatlarım; evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız ikinci yuvanız, okullarımız açıldı. Okulunuza dört elle sarılınız, onun sizlere sunduğu bütün imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışınız. Okulunuz, öğretmenleriniz ilimin, ilim bilmek olduğu kadar kendini bilmek olduğunu öğretecektir. Hayattaki en hakiki mürşidin ilim olduğunu öğretecektir. Bu güzelliklerle donanan o minik yürekleriniz kocaman gönüllere dönüşecektir. Sizden ödünç aldığımız bu dünyayı daha yaşanır kılacaksınız. Size emanet edilen bu vatanı daha da güçlü hale getireceksiniz. Bayrakların en güzeli al bayrağımızı hep yükseklerde dalgalandıracaksınız. Hepinizin başarısı daim olsun."

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.