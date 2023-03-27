Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde büyük yıkımlar oluşurken, binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde evi yıkılan çok sayıda vatandaşta çevre illere gitmek zorunda kaldı. Mersin’de bu yükün büyük bir bölümünü üstlenirken, hem devlet hem de özel birçok noktada tesis edilen bölgelerde depremzedeler ağırlanıyor. Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da vatandaşlarla sohbet ederek, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Türkiye’nin asrın felaketini yaşadığını kaydeden Koca, "Maalesef 11 ilimizde vatandaşlarımızı derinden etkilemiş, tüm milletimizi yüreğinden yaralamıştır. Bugün itibariyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda toplam 2 bin 897 vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Hizmetiçi Eğitim Enstitümüzde ise 154 vatandaşımızı ağırlamaktayız. Bizim kadim devletimiz ve aziz milletimiz sayesinde yaraların en kısa zamanda sarılacağına inancımız tamdır. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey olamaz. Bu zorlu günleri bu şiarla aşacak, mübarek Ramazan-ı Şerifin de hayırlarıyla en kısa sürede tüm afetzede vatandaşlarımızın yuvalarına kavuştuğunu göreceğiz. Bu süreçte tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her türlü ihtiyaçlarında tüm kurumlarımızla, tüm birimlerimizle eğitim camiası olarak misafirlerimizin yanındayız" dedi.