Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Hayat Boyu Öğrenme kursları çerçevesinde 2022 yılı için belirlenen 500 bin kursiyer sayısını 525 bin kursiyer sayısıyla tamamladıklarını kaydederek, "Binlerce kursumuzla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki vatandaşlarımızın isteyip de bizim açamayacağımız bir kursumuz yok. Yeter ki vatandaşlarımız bizlere ulaşsınlar, talep ve önerilerini paylaşsınlar" dedi.

’Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı’ İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Hayat Boyu Öğrenme Biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve Mersin genelinde yer alan 14 hayat boyu öğrenme kursunun yöneticilerinin yer aldığı toplantıda 2022 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2023 yılı plan ve hedefleri görüşüldü.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Koca, "Hayat boyu öğrenme, her yaştan ve eğitim düzeyinden vatandaşımızla buluştuğumuz, istihdam alanları oluşturduğumuz, dışa açıldığımız bir birimdir. Mersin’de hayat boyu öğrenme ailesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Öncelikle il genelinde Mersin Hayat Boyu Öğrenme Ailesi olarak kurumlarımızda yürüttüğümüz özverili çalışmalar neticesinde 2022 yılı için belirlenmiş 500 bin kursiyer sayısını 525 bin kursiyer sayısıyla tamamladık. Aile içi iletişimi daha da güçlendirmek için 2022 yılında 47 bin 71 ailemize ve ilimiz genelinde 748 muhtarımıza Aile Okulu Eğitimleri verdik. Aile Okulu Projesi çerçevesinde velilerimize yönelik farklı etkinlik ve buluşmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Aile Okulu Sineması buluşmasını da gerçekleştireceklerini kaydeden Koca, "İl genelinde 108 köy yaşam merkezi kurarak, bunların tamamında halk eğitimi kurslarımızı açtık. Köy yaşam merkezlerimiz kurslarımız sayesinde yediden yetmişe her yaştan vatandaşımıza ulaşarak, adeta köylerimizin kalbi oldu. Tüm halk eğitimi merkezlerimizde kursiyerlerimizle, meslektaşlarımızla yürüttüğümüz keyifli çalışmalarla Türk Sanat Müziği konserlerimizi tamamladık. Sıfır atık kütüphanelerimizi oluşturarak tüm hayat boyu öğrenme kurumlarımızda vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Binlerce kursumuzla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki vatandaşlarımızın isteyip de bizim açamayacağımız bir kursumuz yok. Yeter ki vatandaşlarımız bizlere ulaşsınlar, talep ve önerilerini paylaşsınlar. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Eminim ki büyük bir aile olarak bizler evlatlarımız ve tüm vatandaşlarımız için daha çok büyük işler yapacağız" diye konuştu.