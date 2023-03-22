Ocak ayında başlatılan ve 13 ilçede, yönetici ve öğretmenlerden oluşan 1.875 katılımcıya verilen eğitimlerle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Çocuklarımızın sağlıkları her şeyin başında gelmektedir. TİP 1 diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef yaygın bir kronik hastalıktır. Bu anlamda diyabet ve sağlıklı beslenme konusunda evlatlarımızı bilgilendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak çok önemlidir. Bir eğitimci olarak sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmeyi temenni ediyor, bu eğitimlerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.