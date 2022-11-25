Adana’da uyuşturucu bağımlısı eşinden çocuklarıyla birlikte şiddet gören kadının hayatı kabusa döndü.

Adana’da uyuşturucu bağımlısı eşinden çocuklarıyla birlikte şiddet gören kadının hayatı kabusa döndü.

Adana’nın Seyhan ilçesinde Esra Güzel (25), 2012 yılında tanıştığı Abdulkadir Ünal (32) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden Berat (8), Bedirhan (6) ve Hira (3) ismini verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ünal, kendisini aldattığını düşündüğü Esra Güzel ve çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Defalarca ailesinin yanına giden Güzel, tehditlerine dayanamadığı eşinin evine döndü. Ünal, 16 Kasım’da gözaltına alınıp ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı. Güzel de kendisini bulamayacağını düşündüğü tek göz odada 3 çocuğuyla yaşamaya başladı.

Yıllardır Ünal’ın şiddetinden kurtulmaya çalıştığını anlatan Güzel, “Daha önceden madde bağımlısıymış, bilmiyordum. Birlikte yaşamaya başladığımızda 16 yaşındaydım. Çocuklarıma ve bana şiddet uygulamaya başladı. Uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yapıyordu. Komşularım ve ailemin desteğiyle geçimimizi sağlıyorduk. Ayrılmak için ailemin yanına her geldiğimde; anneme, babama ve ablama saldırıyordu. Her seferinde barışmak zorunda kaldım” diye konuştu.

Ünal’ın, kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Güzel, “Ailesinin isteği üzerine İskenderun’a gittik ve yanlarında yaşamaya başladık. Sonrasında annesi beni istemedi ve gitmemi söyledi. O gün evde kavga çıktı ve çocuklarımı alıp, ailemin yanına döndüm. Birkaç gün sonra eve geldi ve pencereleri kırdı. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım. Beni dövdükten sonra saçımdan tutup, sürükleyerek dama çıkardı. Bana, ‘Ya benimle kalacaksın ya da öleceksin’ dedi. Can havliyle kendimi damdan aşağı attım, bacağım kırıldı” dedi.

Ailesinin yanındaki tek göz odada yaşamaya çalıştığını kaydeden Güzel, “Çocuklarım artık okula gidiyor. Temel ihtiyaçlarımı, bağlanan maaşla karşılamaya çalışıyorum. Annem ev temizliğine gidiyor, ona yardım ediyorum. Zor oluyor ancak burada iyiyim” şeklinde konuştu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esra Güzel’i evinde ziyaret etti. Polis, Güzel ile çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Güzel ise polislere teşekkür etti.