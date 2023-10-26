Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Ahmet Şılak Ortaokulunda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Yazar Vicdan Efe ile imza ve söyleşi programı yapıldı.

İzmir Sarıgöllüler Derneği tarafından organize edilen yazarla söyleşi Kızılçukur Mahallesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Okul Müdürü Hakan Sancak, öğretmenler, öğrenciler, veliler, mahalle muhtarı Hasan Çolak, İzmir Sarıgöllüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Sarıgöl Kadın Kooperatifi (SARKOOP) Başkanı Emine Özyıldız Aygan, Sarıgöl 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Başkanı Hacer Öz, yönetim kurulu üyeleri, Emcelli İlköğretim okulundan altı öğrenci de misafir olarak katıldı.

Öğrencilerin katılımı ve ilgisi yoğun olan programda, "Koca Seyit" kitabını okuyan öğrenciler yazar ile kitap üzerinde konuştu. Yazarın öğrencilere kitap okuma ve yazarlığa yönelik paylaşımları, öğrenciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, programın amacına ulaştığını ve başarıyla tamamlandığını, diğer okul öğrencilerini de farklı yazarlarla buluşturma düşüncesi içerisinde olduklarını vurguladı. Programın sonunda yazar Vicdan Efe kitaplarını imzaladı.

İzmir Sarıgöllüler Derneği Başkanı Halil Yıldırım, "Hemşehrimiz olan yazar Vicdan Efe ile öğrencilerimizi buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Koca Seyit romanının yazarı Vicdan Efe de komşu köy ortaokulunda böyle güzel bir söyleşiye katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söyleşinin sonunda veliler etkinliğin çok yararlı olduğunu ifade ederek, kitap okumayı sevmeyen çocuklarının şimdiden dağıtılan kitapları elinden düşürmediklerine dikkat çekti.