Açılış töreninde yaptığı konuşmada terör saldırılarında ve depremde hayatını kaybeden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki depremler sonrasında yaraları hızla sarmak için tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte sahada olduğunu ifade etti.

"Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi" ziyaretinde, Bakana, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti.

Ziyaret esnasında Mersin Erdemlili Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabrini özellikle ziyaret eden Adem Koca, çok duygulandığını ifade ederek, "Şehit öğretmenimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun." dedi.