İftar sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Adem Koca, şunları ifade etti: "Mübarek İftar soframızı ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkece yaşadığımız asrın felaketinde Milletçe çok üzüldük, afetzede vatandaşlarımızla birlikte yüreğimiz yandı. Maalesef birçok vatandaşımız başka illere misafir olmak zorunda kaldı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de 26.03.2023 tarihi itibariyle ilimiz genelinde 9 öğretmenevimizde 653; 26 pansiyonumuzda 2.090 ve Hizmet içi Eğitim Enstitümüzde 154 olmak üzere toplam 2.897 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Bizler onları asla yalnız bırakmayacak, bu zorlu süreç atlatılıncaya kadar misafirlerimizi evlerinde hissettirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En kalbi duygularımla inanıyorum ki Kadim Devletimiz ve Aziz Milletimiz el birliği içinde, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız en güvenli şekilde yuvalarına kavuşacaklar. Bizlerin tek yürek olduğumuz sürece, birlik içinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. Ramazan sofrası bizleri buluşturan en hayırlı sofradır. Ramazan-ı Şerif'in bereketi ve rahmetiyle milletçe en hayırlı günleri yaşayacağımıza ve zorlukları aşacağımıza yürekten inanıyorum. Allah Aziz Milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın; soframız, bereketimiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." dedi.