Suphi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen törenle Asrın Felaketinde arama kurtarma, çadır kurma, yardımların tasnif ve dağıtımı, çadır yönetimi konularında yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen plaketler, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "06 Şubat 2023 tarihinde milletçe yaşadığımız elim afette yaraları sarmak için devletimiz ve milletimizle omuz omuza verdik. Milli Eğitim camiamız personeliyle, öğretmeniyle sahada ihtiyaç duyulan her alanda devletimizin ve milletimizin yanında oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, Asrın Felaketi'nde gönüllü olan personel ve öğretmenlerimize teşekkürünün bir ifadesi olarak hazırlanan bu plaketleri çok kıymetli meslektaşlarıma takdim etmekten onur duyuyorum. Milletini hiçbir koşulda yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma, personelimize en kalbi duygularımla bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz birlik oldukça her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, en zorlu koşullarda bile ülkemizi ayağa kaldırabiliriz. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın, birliğimize dirliğimize zeval vermesin." dedi.