Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde il genelinde kütüphanesiz okul kalmadı. 2 milyon 200 bin kitap ve 190 sıfır atık kütüphanesini Mersinlilerle buluşturdu.

Mersin Valiliği himayesinde başlatılan "Yol Arkadaşınız Kitap Olsun" kampanyası ile kitap sayısını artırma ve vatandaşları kitaplarla buluşturma çalışmaları hızla yürütülmektedir. İl genelinde yazar öğretmen ve öğrencilerle vatandaşların imza günleri, söyleşiler vb. etkinliklerle buluşmaları sağlanmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Okumak, kültür meselesidir. Okumak, manevi zenginliktir. Okumak, kendini ve dünyayı bilmektir, hayatı daha güzel yaşamanın vesilesidir. Bir milletin geleceği bireylerinin kültürel birikimiyle doğrudan ilişkilidir. Bizler okuyacak, okudukça tarihimizi, kültürümüzü, dünyayı ve insanlığı öğrenecek, milletimizi daha da yükselterek geleceğe taşıyacağız. Mersin Milli Eğitim camiası olarak 'Mersin'de Okudukça Güzelleşir Hayat' mottosuyla çıktığımız yolda hep birlikte daha çok kitaba ulaşacak, daha çok okuyacak, kültürel hazinemizi geleceğe taşıyacak; aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetiştireceğiz. 'Yol Arkadaşınız Kitap Olsun' diyerek tüm hayırseverlerimizi kurumlarımıza kitap bağışına ve başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimizi ziyaret ederek kitaplarla buluşmaya davet ediyorum. Kütüphanelerimizin büyümesine destek olan tüm hayırseverlerimize, tüm meslektaşlarımıza, okumanın kıymetini bilen tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.

Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın okul ya da ilçe temsilcileri ile irtibata geçebilir.