Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, haftanın öğretmeni olan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Saygı Özsaraç ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, her hafta yürütülen başarılı ve örnek nitelikteki çalışmalarla görev yaptıkları ilçelerince belirlenen haftanın başarılı öğretmenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Koca, bu çerçevede, alanında oluşturduğu fark, eğitime sunduğu katkılar ve başarılı çalışmaları ile bu haftanın öğretmeni olan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Saygı Özsaraç’ı misafir etti. Adem Koca, "Öğretmenlik çok büyük özverilerle yapılan, en büyük ödülü ise paha biçilemez bir manevi zenginlik olan kutsal bir meslektir. Yürüttüğünüz özverili ve örnek nitelikteki çalışmalar, öğretmenlik görevlerinizin yanı sıra idarecilik alanında gösterdiğiniz üstün çabalardan dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, bu kutsal meslekte başarılarınızın devamını temenni ediyorum" dedi.