Mersin Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinden tekvando Avrupa Şampiyonu Özge Özbey, tekvando Avrupa ikincisi Öykü Özbey, antrenör Fuatcan Aldemir ve Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı makamında ziyaret etti.

Mersin Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinden tekvando Avrupa Şampiyonu Özge Özbey, tekvando Avrupa ikincisi Öykü Özbey, antrenör Fuatcan Aldemir ve Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Koca, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Kızlarımızın her alanda kendilerini, takımlarını, okullarını başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca iki kardeşin aynı alanda böyle büyük bir başarıya imza atmaları da hem bizler için hem evlatlarımızın aileleri için gerçekten tarif edilemez bir gurur vesilesi. Sizlerin başarıları birçok evladımıza da örnek oluyor. Bu anlamda kıymetli öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm değerli meslektaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Öğrenciler, antrenör ve Müdür Çoban da misafirperverliği ve her daim kendilerine destek olduğu için Adem Koca’ya şükranlarını ifade ederek, bu başarının sürmesi ve başka öğrencilerin de spora teşvik ve başarıları konusunda her türlü çabayı göstereceklerini ifade ettiler.