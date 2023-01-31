Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti için gerekli çalışmaları tamamladıklarını, toplam 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunacaklarını söyledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti için gerekli çalışmaları tamamladıklarını, toplam 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunacaklarını söyledi.

Adem Koca, 13 İlçe Milli Eğitim Müdürü ile 6 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla başlayacak ücretsiz yemek hizmeti için son değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Tüm ilçe milli eğitim müdürlerinden brifing alan Koca, "İl genelinde tüm ilçelerimizde öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti için gerekli çalışmaları tamamladık. 37 bin 69 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunacağız. Bu konuda okullarımızın açıldığı günden itibaren herhangi bir sıkıntı yaşamamak için son değerlendirmemizi de gerçekleştirdik. Bundan sonra çalışmalarımız ücretsiz yemek hizmeti sunduğumuz öğrenci sayılarımızı artırmak, evlatlarımıza ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaktır" ifadelerini kullandı.