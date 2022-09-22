Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul idarecileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul idarecileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

13 ilçe milli eğitim müdürü ve görevlerine yeni başlayan 309 okul müdürü ile müdür yardımcılarının katıldığı toplantıda, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Mersin'de bin 288 okulda, 30 bin öğretmen ve 400 binden fazla öğrenciyle yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Koca, "2022-2023 eğitim öğretim yılında ilimizde 26 bin 713 öğrencimiz okul öncesi eğitimine, 34 bin 836 evladımız ilkokula 1. sınıfa, 33 genç meslektaşımız ise meslek hayatlarına başladı. Sizler de bu büyük ailenin bir parçası olarak bu sene ilk kez yöneticilik görevlerinize başladınız. Hepiniz için eğitim camiamız için yeni ve büyük sorumluluklar ihtiva eden bu görevinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yöneticilik görevlerine yeni başlayan meslektaşlarının, büyük bir sorumluluk aldıklarını kaydeden Koca, "Mersin'de büyük bir aile olarak el ele, birlik içinde, dirlik içinde, dayanışma içinde her türlü sorumluluğun ve sorunun üstesinden başarıyla geleceğimizi bilmelerini ifade etmek isterim. Bizlerin sağlıklı iletişim kurarak, çözüm odaklı ve dayanışma ruhuyla çözemeyeceği herhangi bir sorunu olamaz. Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda çalışarak ve kendi özgün projelerimizi de üreterek birçok farklı alanda yaptığımız tüm çalışmalarla Türkiye'de öncü bir iliz" ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanlığının genel politikasına bakıldığında, 4 ana başlığın öne çıktığını ifade eden Koca, bunların 'okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi, okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi' olduğunu söyledi. Koca, şöyle devam etti; "Bu politikalar çerçevesinde bizlerin en büyük ideali evlatlarımızın fırsat eşitliği çerçevesinde ilim ve irfan geleneğimizle, bilimsel gelişmelerin ışığında, çağın gereklerine uygun ancak her koşulda milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak yetişmeleri, ilim bayrağını şerefle taşımalarıdır. Eğitim öğretim sürecini bu politikalar çerçevesinde yürüttüğümüzü lütfen hep aklımızda tutalım. Siz değerli yöneticilerimizin gelecek vizyonlarıyla Mersin olarak bu büyük başarılara imza atmaya, eğitimde öncü olmaya, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz."