Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Kızılay Haftası’nın bir milli dava, kültür birikimi ve kardeşlik olgusu olarak idrak edilmesi gerektiğini belirterek, "Kızılay’a sahip çıkmak, ona her konuda destek olmak, bu kültürü evlatlarımıza aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Kızılay Haftası’nın bir milli dava, kültür birikimi ve kardeşlik olgusu olarak idrak edilmesi gerektiğini belirterek, "Kızılay’a sahip çıkmak, ona her konuda destek olmak, bu kültürü evlatlarımıza aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Koca, Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Kızılay Haftası çerçevesinde Yenişehir Aliye Pozcu İlkokulunda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Koca, Türk milletinin kalbinin her daim dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan dostluk, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla attığını dile getirerek, "Biz komşusu açken uyuyamayan, acısı olanın derdine derman olmadan yola devam edemeyen, hastasına, yaşlısına, yetimine, öksüzüne yüreğiyle bakan, şefkatli bir milletin evlatlarıyız. Kızılay işte bu duygularla her bir vatan evladına ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir muhtaca derman olmak için kurulmuştur. Bu anlamda Kızılay Haftası öncelikle bir milli dava, kültür birikimi, kardeşlik olgusu olarak idrak edilmelidir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç olan kim varsa koşan Kızılayımıza sahip çıkmak, ona her konuda destek olmak, bu kültürü evlatlarımıza aktarmak boynumuzun borcudur. Bizlere dar günümüzde sahip çıkan, her müşkülümüzde yanımızda olan, iyiliği, yardımlaşmayı, kardeşliği anlatan al hilalimize, Kızılay’a ve ona destek olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik çerçevesinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulunuldu. Vali Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da kan bağışı yaptığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.