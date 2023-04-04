İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca: "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz afet bölgesinde vatandaşlarımıza destek olmaya devam etmektedir. Mübarek Ramazan ayı kapsamında da sahada görev alan meslektaşlarımız ve kursiyerlerimiz, iftar yemekleri ve şerbet yaparak depremzede vatandaşlarımıza ikram etmekte; çocuklar için Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikler, masal ve hikaye anlatımları ile oyun etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca "güzellik ve saç bakım alanı" kursiyer ve öğretmenlerimiz, ayda iki defa kardeş şehrimiz Hatay'a giderek depremzede vatandaşlarımızın saç ve cilt bakımlarını yapmaktadır. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kursiyerlerimize teşekkür ediyor, yaraların en kısa zamanda sarılmasını temenni ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.