Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in teşrifleri ve başkanlığında ülkede yaşanan deprem felaketi sonrası Mersin'de eğitim öğretim kurumlarının genel durumu hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "İl genelinde okullarımızda an itibariyle eğitim öğretime engel oluşturacak herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Yüzyılın felaketini yaşadığımız şu günlerde dayanışma içinde yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun." dedi.