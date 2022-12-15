Mersin İl Mili Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesinde düzenlenen ’Öykü Kitabı Oluşturma’ projesi çerçevesinde hikaye yazan öğrenciler ile bir araya gelerek, "Evlatlarımızın böyle projeler içinde yer almasından gurur duyuyoruz. Onların kendilerini ifade etmeleri, büyük bir özgüvenle yazdıklarını yayımlamaları, küçük yaşlardan itibaren duygu ve düşüncelerini dışa vurmaları çok kıymetli" dedi.

Mersin İl Mili Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesinde düzenlenen ’Öykü Kitabı Oluşturma’ projesi çerçevesinde hikaye yazan öğrenciler ile bir araya gelerek, "Evlatlarımızın böyle projeler içinde yer almasından gurur duyuyoruz. Onların kendilerini ifade etmeleri, büyük bir özgüvenle yazdıklarını yayımlamaları, küçük yaşlardan itibaren duygu ve düşüncelerini dışa vurmaları çok kıymetli" dedi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak her yıl yürütülen ’Öykü Kitabı Oluşturma’ projesi çerçevesinde hikayeler yazan ortaokul öğrencileri, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı ziyaret etti. Öğrenciler, çocuklarımızın yüreklerinden süzülen hikayelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ’Hikaye Fısıldayan Çocuklar’ kitabını Koca’ya armağan etti.

Çocukların gelişimi için söz konusu projeleri önemsediklerini belirten Koca, "Evlatlarımızın böyle projeler içinde yer almasından gurur duyuyoruz. Onların kendilerini ifade etmeleri, büyük bir özgüvenle yazdıklarını yayımlamaları, küçük yaşlardan itibaren duygu ve düşüncelerini dışa vurmaları çok kıymetli. Bu projeyi yıllardır başarıyla yürüterek gelenekselleştiren Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve aklı selim, zevki selim, kalbi selim evlatlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.