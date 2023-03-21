Etkinlik kapsamında Mersin genelinde tüm okullarda aynı anda birer fidan dikildi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Evlatlarımızın doğa bilincine ve sevgisine sahip olmaları biz eğitimcilerin en büyük görevlerindendir. Biz evlatlarımıza örnek ve yol gösterici olmalı, onları bilinçlendirmeli ve doğaya katkı sunmanın güzelliğini yaşatmalıyız. Bu bağlamda bugün il genelinde tüm okullarımızda aynı anda gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi etkinliğimiz orman ve ağaç sevgisi kazandırmak adına çok kıymetli ve sembolik bir değer taşımaktadır. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.