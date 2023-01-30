Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yurt genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı projesi kapsamında, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 13 ilçede ücretsiz yemek hizmeti çalışmalarını tamamlamış olup 37.069 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti için hazır olduklarını söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, “13 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalarla ücretsiz yemek hizmeti sunduğumuz öğrencilerimizin sayısını artırıyoruz. Proje kapsamında okul öncesi öğrencilerimize en sağlıklı yemek hizmetini vermek için halk eğitimi merkezlerimizde ‘Erken çocukluk Döneminde Beslenme ve Aşçılık Kursu’nu başlatıyoruz. Aşçılığa ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı halk eğitimi merkezlerimize başvurarak bu kursumuzdan istifade etmeye davet ediyorum. İkinci dönem okullarımızın açıldığı ilk günden itibaren tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtacağız. Mersinimizde 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren 37.069 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacaktır. Yürüttüğümüz çalışmalarla bu sayıyı artırarak daha fazla öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sağlayacağız.” dedi.