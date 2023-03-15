İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Toroslar İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Toroslar Hafsa Sultan MTAL pansiyonlarını ziyaret eden Ali Hamza Pehlivan, pansiyon yöneticilerinden süreçle ilgili bilgi alarak misafir edilen vatandaşlarla sohbet etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Adem Koca: "Milletçe yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını sarmak için tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla, devletimiz ve milletimiz omuz omuza çalışıyoruz. İlimizde birçok kurumumuzda depremzede vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bugün itibariyle 22.300 evladımız afet bölgesinden gelerek okullarımıza nakil olmuştur. Kıymetli velilerimizin bilmesini isterim ki çocuklarınız bizlere emanet. En büyük temennimiz yaraların bir an önce sarılmasıdır. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize şükranlarımı sunuyor; yardım çalışmalarında gönüllü olan ve sahada canla başla çalışan tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.