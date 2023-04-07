Özel Mersin Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Refik Ziya Subaşı, Kampüs Müdürü Nejla Kaya Gencer ve Bilişim teknolojileri öğretmeni İlker Erdevil'in öğrencilere eşlik ettiği ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Kazandığı şampiyonlukla ABD Houston'da düzenlenecek ''Dünya Şampiyonası''nda ülkemizi temsil etme hakkını kazanarak Mersinimize bu gururu yaşatan öğrencilerimize, onlara her daim destek olan kıymetli velilerimize ve çok değerli meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, evlatlarımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.