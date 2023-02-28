İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında görev yapan 2 idareci ve 5 öğretmenden oluşan ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce oluşturulan "Destek Koordinasyon Merkezi"nde hayat boyu öğrenme kursları açmak ve vatandaşlara destek olmak için Hatay iline uğurladı.

Adem Koca, "Türkiye olarak bu zorlu günleri aşmak için devletimiz ve milletimiz omuz omuza verdik. Ülkemizin her köşesinden afet bölgesine yardımlar gönderiliyor. Vatandaşlarımız, yaraları sarmak için gönüllü olarak afet bölgesine gidiyorlar. Bizler de Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak afet bölgesine her türlü katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın tamamında öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz canla başla çalışarak afet bölgesinde ihtiyaç duyulan birçok malzemenin üretimini yapıyorlar. Bugün Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan "Destek Koordinasyon Merkezi" ne katkı sunmak üzere hayat boyu öğrenme ekibimizi Hatay iline uğurluyoruz. Destek Koordinasyon Bölgesi'nde görev yapacak ekibimiz yine hayat boyu öğrenme kurumlarımız tarafından üretilen çeşitli yardım ve açılacak kurslar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerini de bölgeye götürüyorlar. Hayat Boyu Öğrenme birimimizin Mobil Kurs Aracı da yarın itibariyle açık öğretim kayıtları almak ve kurs vermek amacıyla Hatay'a ulaşacak. Afet bölgesi için desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma, tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki devletimiz ve milletimiz el ele, hep birlikte bu yaraları saracağız. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.