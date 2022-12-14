Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Kurum Müdürleri ile Suphi Öner Öğretmenevi’nde değerlendirme toplantısı yaptı.

Adem Koca: “Maalesef ülkemiz genelinde her yıl trafik kazalarında yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor, binlercesi maddi manevi büyük kayıplara uğrayarak mağdur oluyor. Bu anlamda sürücü kurslarının niteliği tüm vatandaşlarımızı etkilemektedir. Sizlerden yegane beklentimiz; sürücü kursu sürecini hem kuramsal hem de uygulama alanında en kapsamlı, en nitelikli şekilde yürütmeniz, sınavları titizlikle gerçekleştirmeniz; trafik kurallarına vakıf, sürüş uygulamalarını en yüksek seviyede gerçekleştiren, iyi sürücüler yetiştirmenizdir. Bu işin şakası yok, bu iş can işidir. Emekleriniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.