Bursa’nın Kestel ilçesinde vatandaşlar ilçede yürüyüş yaparak kirli havayı protesto etti. İlçede havayı kirleten fabrika bacaları için slogan atan vatandaşlar artık zehirli hava solumak istemediklerini söyledi.

Bursa’da Kestel Çevre Platformu kent merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçedeki fabrika bacaları sebebiyle kirli hava soluduklarını söyleyen vatandaşlar ayrıca, KOAH, amfizem, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilçede yaygın görülmeye başladığını belirtti.

Ellerindeki raporlarla birlikte açıklama yapan Kestel Çevre Platformu Temsilcisi Deniz Tuncay, “İçinde yaşadığımız dünyada ve ülkemizde her geçen gün çevre sorunları artış göstermektedir. Çevre sorunlarının başında da hava kirliliği gelmektedir. Hava kirliliğinin temel nedeni fosil yakıt kullanımı olsa da; artan enerji kullanımı, sanayinin hızla gelişmesi, artan nüfus, aşırı kentleşme, trafik, ormansızlaşma, suyun ve toprağın kirlenmesi gibi diğer etkenler de hava kalitesine çok olumsuz etki etmektedir. Bütün bu saydıklarımız iklim krizinde radikal ve büyük değişiklikler yapmıştır. Temiz Hava Hakkı Platformu 2024 yılında yayınladıkları raporda nüfusun en az yüzde 92’sinin kirli hava soluduğunu belirtmiştir. Rapora göre ilk kez kansere bağlı hava kirliliği arasındaki ilişki ortaya konmuş, hava kirliliği sonucu gerçekleşen ölümlerin hem soluduğumuz havadan dolayı hem de önceki yıllara göre arttığı vurgulanmıştır. Eğer temiz hava politikaları uygulanabilseydi Türkiye’de 68 bin 440 kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçilebileceği belirtilmiştir. Ülkemizin en önemli çevre ve halk sağlığı sorunu olan hava kirliliği; astım vakalarını, alerjik solunum sistemi hastalıklarını, KOAH, amfizem, akciğer kanseri gibi hastalıkların oluşmasını tetiklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu hastalığın yanı sıra iklim krizine bağlı diğer etkilerle birleşince kısır bir döngüye neden olmaktadır. Bursa’nın Kestel ilçesi; bağları, bahçeleri, lezzetli erikleriyle doğa harikası olarak anılır. Günümüzde ise hava kirliliğinin en üst sıralarda yer aldığı bir alan haline gelmiştir. Kara dumanlarla çevrelenmiş Kestel’in havası artık eski berraklığına sahip değildir. Artık Kestel’de nefes almak bir işkenceye dönüşmüş, bu kara dumanların kaynağı olarak fabrikalar gösterilmektedir. Filtresi olmayan bacalardan ve her saçıktan, filtresi olan bacalar ise özellikle gece salınımlarından dolayı zarar Kestel halkını zehirliyor. Artık fabrikalar 7-24 çalışmakta ve bu durum düzeltilmek bir yana daha da kötüleşmiştir. Bir grup sanayici para kazanacak diye Kestel halkının sağlığını yok sayanlara karşı çıkıyoruz. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporunda 2023 yılında Bursa Kestel hava ölçüm istasyonunun verilerine göre 24 saatlik ulusal limit değerini aşan gün sayısının 278 gün olduğunu, yani yılın 278 günü Kestellilerin zehir soluduğunu belirtmiştir. Türkiye’de hava kirliliğine bağlı ölümlerde Bursa 3. sırayı almıştır. Ve Bursa’da maalesef ilçemiz Nilüfer ilçesi ile birlikte en öncüdür bu kara listede. Kestel halkı her gün zehir soluyarak yaşamını sürdürmektedir. Temiz havaya hasret kalmıştır. Gökyüzünün berraklığını göremez olmuştur” şeklinde konuştu.