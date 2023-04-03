Süreçte yürütülen AKUB çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Adem Koca, " Milletçe yüreğimizi yakan çok büyük bir afet yaşadık. Afetin yaralarının sarılması için ülke genelinde tüm kurumlar canla başla yardım çalışmaları yürüttüler. Biz de Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başta AKUB ekibimiz olmak üzere tüm birimlerimizle, tüm kurumlarımızla ve gönüllü öğretmenlerimizle ihtiyaç duyulan her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Gerek hayat boyu öğrenme kurumlarımız gerek meslek liselerimiz tarafından üretilen çeşitli ihtiyaç malzemelerini afet bölgelerine ulaştırdık. AFAD ekibimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz; ara kurtarma çalışmalarından, çadır kentlere; ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın konaklamalarından evlatlarımızın eğitimine kadar ihtiyaç duyulan her alanda görev aldılar. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor zamanlarda, yaraları sarmak için devletimiz ve milletimizle el ele gönüllü olan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Yürekten inanıyorum ki devletimiz ve milletimiz tek yürek oldukça bu yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın; kardeşliğimiz, birliğimiz daim olsun." dedi.