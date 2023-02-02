Mersin’de haftanın 5 günü 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği bildirildi.

Mersin’de haftanın 5 günü 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında birim amirleri, merkez ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile Okul Öncesi ve Taşıma Merkezi Öğrencilerine Beslenme Desteği Verilmesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Koca, "11. Kalkınma Planı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan hedefler gereği, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle ilimiz genelinde 563 okulumuzda okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 39 bin 584 öğrencimize, taşıma merkezli okullarımızda eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize, yatılı bölge okullarında eğitim gören ve yatılılık hizmetinden faydalanmayan bütün öğrencilerimize, toplamda 37 bin 69 öğrencimize haftanın beş günü bir öğün olmak üzere beslenme desteği sağlayacağız. Bakanlığımız tarafından ücretsiz beslenme desteği ile ilgili yemek programı kılavuzu tüm okullarımıza gönderilmiş ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır. Bu çerçevede bakanlığımızca gönderilen beslenme mönülerinin okullarımızda oluşturulacak komisyon tarafından haftalık olarak planlanmasını sağlayalım. Tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesini bekliyoruz. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.