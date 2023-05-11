İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca törende, "Milli Eğitim Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen 'Meslekî Yarışmalar' kapsamında Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesinin organizasyon ve sorumluluğunda İmam Hatip Okullarımız arasında 11 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara İmam Hatip okullarımızın yoğun ilgisi olmasından dolayı çok mutluyum. Yarışmalara katılan tüm evlatlarıma ve onlara destek olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarışmalar sonunda 11 kategorinin her birinde 1.olan 11 öğrencimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmalarda emeği geçen tüm meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum." dedi.