Kocaeli’de 12 ilçede 82 istasyon ve 535 bisikletle hizmet veren KOBİS, 354 bin 808 üyesine sorunsuz ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunmak için düzenli bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Kocaeli’de şehir içi ulaşımı çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmek için kurulan Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), kullanıcılarına sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunmak amacıyla düzenli bakım-onarım çalışmalarından geçiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arızalı bisikletleri tespit ederek performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için istasyonları düzenli olarak ziyaret ediyor.

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Vatandaşlara güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak için çalışmalarını sürdüren KOBİS yetkilileri, 2024 yılı itibarıyla 2 bin 910 bisikletin bakımını gerçekleştirdi. Sisteminin düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilmesiyle hem ulaşım daha sürdürülebilir hale getiriliyor hem de kullanıcıların günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.

Kaynak: iha