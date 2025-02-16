Kocaeli’de 12 ilçede 82 istasyon ve 535 bisikletle hizmet veren KOBİS, 354 bin 808 üyesine sorunsuz ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunmak için düzenli bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Kocaeli’de şehir içi ulaşımı çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmek için kurulan Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), kullanıcılarına sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunmak amacıyla düzenli bakım-onarım çalışmalarından geçiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arızalı bisikletleri tespit ederek performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için istasyonları düzenli olarak ziyaret ediyor.

Vatandaşlara güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak için çalışmalarını sürdüren KOBİS yetkilileri, 2024 yılı itibarıyla 2 bin 910 bisikletin bakımını gerçekleştirdi. Sisteminin düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilmesiyle hem ulaşım daha sürdürülebilir hale getiriliyor hem de kullanıcıların günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.