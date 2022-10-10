E-ticaret sektörüne giriş yapan KOBİ’lerin büyümesine için yol açmak amacıyla finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan destekler verilecek.

E-ticaret sektörüne giriş yapan KOBİ’lerin büyümesine için yol açmak amacıyla finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan destekler verilecek.

Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markalarından biri olan Hepsiburada, e-ticarete atılmak, ürünlerini Türkiye’deki milyonlarca müşteriye ve dünyaya açmak, hızlı, kaliteli, güvenli ve yüksek standartlarda e-ticaretle kazançlarını artırmak isteyen yeni girişimcilere ulaşmak için başlattığı ‘Hepsiburada İş Ortağım’ projesini ‘yollara’ taşıyor.

88 bini aşkın iş ortağının yer aldığı bu büyük ekosisteme katılarak e-ticarette kendine seçkin bir yer edinmek isteyen işletmeler için yeni fırsatlar sunan Hepsiburada, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan başlayarak girişimciler ve küçük ölçekli işletmelerle bir araya gelecek. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ve Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları anlatıldı.

Finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan güçlü destek

Yapılan açıklamaya göre iş ortağı olarak hızla büyüyen Hepsiburada, İş Ortağım Buluşmalarına katılacaklara sunulacak iki yeni fırsattan ilki, komisyon oranı avantajı. İş Ortakları, ek olarak hediye reklam kredisinden de yararlanabilecek.

İş Ortakları, HepsiLojistik’in desteği, 24 saat kesintisiz hizmeti ve hızıyla, stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya e-ticarette birçok maliyet, zaman ve iş yükünden tasarruf edebilecek. Ayrıca HepsiJet ile gün seçerek kargolama yapabilecek. Tüm bunların yanı sıra, Hepsiglobal ile birden fazla ülkede satış yapma imkanıyla ürünlerini yurt dışına da açabilen Hepsiburada İş Ortakları, ürün, sipariş, reklam yönetimleri ve kampanyalar hakkında eğitimler alarak e-ticaret deneyimini geliştirebilecek, farklı sektörlerin önde gelen markalarıyla olan iş birliği sayesinde akaryakıt, kutu ve ambalaj tedariği, ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama gibi hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilecek.

Ayrıca, 1 Ekim itibarı ile Hepsiburada ödemelerini ilk kez iş birliğine gidilen banka üzerinden alan satıcılar yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL’ye varan chip para ödülü ve daha pek çok avantajlar elde edecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, değer verdiğimiz 87 bini aşkın iş ortağımızı genişletme hedefiyle yola çıktık. Ailemize yeni katılacaklar için de pek çok olanak ve imkân tanıyoruz. Ekosistemimizde bulunan dikey alt markalarımız, HepsiLojistik, HepsiPay, HepsiJet ve HepsiGlobal ile stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve iade işlemlerine kadar tüm operasyonel süreçleri için destek sunarak onların yanında oluyor, yurtdışına satış imkânı tanıyor, her türlü reklam hizmetlerinde onlara destek olacak avantajlı kampanyalar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise şunları söyledi: “KOBİ’lerin büyümesi Türkiye ekonomisinin büyümesi demek. Hepsiburada da sahip olduğu tüm pazarlama gücünü, cirosunun yüzde 65’ini oluşturan, İş ortakları’nın gücüne güç katmak için kullanıyor. Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyalarını başlatan ilk e-ticaret sitesi. Geçtiğimiz Kasım Hepsiburada için rekorların kırıldığı bir ay oldu. Hepsiburada, ‘Efsane Kasım’ döneminde trafiğini önceki aylara oranla yüzde 70 arttı. Kasım ayı boyunca en çok indirilen uygulama oldu. Bu rakamlarla Hepsiburada, dünya çapında milyonlarca uygulamanın vitrine çıktığı Appstore’da “Günün Uygulaması” seçildi. Bu Kasım ayına da çok güçlü bir şekilde hazırlandık. Hep birlikte güzel işler yapacağımıza inancımız tam.”