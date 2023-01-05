Bursa’da faaliyet gösteren teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine BUTEXCOMP tarafından sağlanacak desteğe başvuru süresi uzatıldı.

Bursa’da faaliyet gösteren teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine BUTEXCOMP tarafından sağlanacak desteğe başvuru süresi uzatıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) bünyesindeki ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’na başvuru süresi 9 Ocak 2023’e kadar uzatıldı.

KOBİ’ler için yeşil ürün hibe programı

KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı ile Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine destek sağlanması hedefleniyor. Programda çağrı dokümanlarının www.butexcomp.org portalında yayınlandığı ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ için başvuru tarihi 9 Ocak 2023 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Başvuruda bulunmak isteyen firmalar, BUTEXCOMP’un web sitesindeki formları çevrimiçi ortamda doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Web sitesinde yer alan ‘Başvuranlar için Rehber’ dokümanı da başvuru süreci için firmalara detaylı bilgiler sunuyor.

Destek verilecek projeler şubat ayında açıklanacak

Program ile seçilen KOBİ’ler için azalan girdi maliyetleri, artan ticarileştirme hacmi ve ihracat potansiyeli artışının sağlanması, teknik tekstil ve kompozit değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi amaçlanıyor. Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunu desteklemek ve yeni yeşil ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Yeşil Ürün Hibe Programına seçilen KOBİ’lere verilecek danışmanlık hizmetleri sonucu minimum 5 farklı yeni yeşil ürün programı desteklenecek. Başvurular, konunun uzmanları tarafından Ocak ayı içerisinde değerlendirme ve seçim süreci tamamlanacak. Şubat 2023’te ise desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurusu yapılmasının ardından hibe sözleşmeleri imzalanacak. Mart 2023-Aralık 2023 döneminde de projeler aktif olarak desteklenirken, firmalar çağrı ile ilgili sorularını, firma bilgileri ve ad-soyadı bilgileri ile [email protected] adresine iletebiliyor.

Rekabetçi sektörler programı nedir?

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle projeleri destekleyen bir mali yardım programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte olan program, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye www.rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilir, programla ilgili sorularınızı [email protected] adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.