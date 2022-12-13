Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere ve dijital teknolojilerden faydalanmak isteyen KOBİ’lere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını kaydetti. Bakan Varank, sanayi üretim verilerine ilişkin, "Ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5; aylık bazda ise 2,4 arttı. Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11’lik ve yıllık olarak yüzde 36,7’lik değişim oranları sanayimizin bu ayda da artmasında çok etkili oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere ve dijital teknolojilerden faydalanmak isteyen KOBİ’lere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını kaydetti. Bakan Varank, sanayi üretim verilerine ilişkin, "Ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5; aylık bazda ise 2,4 arttı. Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11’lik ve yıllık olarak yüzde 36,7’lik değişim oranları sanayimizin bu ayda da artmasında çok etkili oldu" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, ikinci gününde devam ediyor. İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını söyledi. Sanayi üretim verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Varank, Ekim ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,5; aylık bazda ise 2,4 arttığını kaydetti.

Türkiye’de artık gençlerin ve firmaların inovasyona özendirecek yarışmaların ve ödül törenlerinin günden güne arttığına işaret eden Bakan Varank, "Bugün İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni’nde gençlerimizle beraberiz. Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden bin 986 öğrencinin başvurduğu bu yarışmada, 23 proje finale kalmaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı ile bambaşka bir Türkiye’nin olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Son 20 yılda Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı binde beşten yüzde 1,13’e çıktı. Özel sektörün toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 29’dan yüzde 71’e yükseldi. 2002 yılında yalnızca 40 bin olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 5 kat artarak 222 bine ulaştı. Türkiye, küresel inovasyon liginde üst sıralara doğru kararlı bir ilerliyor. 2020 yılında 51. sırada olan ülkemiz, 2021 yılında 41. oldu. 2022 yılında dört basamak daha tırmanarak, 37. sıraya kadar yükseldi. Son 10 yılda tam 37 sıra birden atladık. Bu zamana kadar yan gelip yatmış olanlar da, şimdi kalkmış sözümona bize inovasyon dersi veriyor" dedi.

"Ekim ayında da sanayi üretimimiz pozitif geldi"

Sanayi üretim verilerine ilişkin rakamlar paylaşan Bakan Varank, "Ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5; aylık bazda ise 2,4 arttı. Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11’lik ve yıllık olarak yüzde 36,7’lik değişim oranları sanayimizin bu ayda da artmasında çok etkili oldu. Hamdolsun Ekim ayında da sanayi üretimimiz pozitif gelmiş oldu. Bu işin yüksek teknoloji ürünler ile olması, aslında sanayimizdeki dönüşümü göstermesi açısından çok önemli oldu" ifadelerini kullandı.

"Teknoparklarda yürütülen bu projelerin bir kısmı şu anda 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlar"

Girişimcilik fonlarına yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Bakan Varank, "Bugün Bakanlık kaynaklarıyla hayata geçirdiğimiz fonların toplam büyüklüğü 1,3 milyar liraya ulaştı. Sadece son 4 yılda yaklaşık 1,5 milyar dolara büyüklüğünde 86 fon kuruldu. Maalesef geçmiş dönemlerde, insanlarımız neler başarabileceğine o kadar yabancılaşmış ki, insanlarımızın gençlerimizin özgüveni o kadar örselenmiş ki, şu anda biz ülkemizde yapılanları anlattığımızda şaşırıyorlar. Teknoparklarda yürütülen bu projelerin bir kısmı şu anda 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlar oldu. Şu anda unicornlarımızın sayısı 6 ancak, burada da hedefimiz yüksek. İnşallah yakın zamanda açıklayacağımız Turcorn 100 programıyla bu rakamları çok daha yukarılara taşıyacağız. Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya alanlarında 21 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bugün işletmelerimiz; ileri sürüş teknolojilerinden lidar teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan sınai robotlara kadar birçok alanda ar-ge yapıyor, yetkinlik kazanıyor ve yeni ürünler üretiyor. Türkiye, her alanda inovatif çalışmalarıyla dönüşümlere tam zamanında adapte oluyor. Bildiğiniz gibi günümüzde otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Dünyada fosil yakıtlı araçlardan elektrikli ve otonom araçlara doğru hızlı bir geçiş var. Eski Türkiye’de olsa biz bu dönüşümün öncülerinden biri olabilir miydik? Elektrikli bir araç üretebilir miydik? Aksine, her zamanki gibi seyirci kalırdık. İşte Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde, Türkiye Yüzyılı vitrininin ilk ürünü olarak tanımlayabileceğimiz Togg’un kampüsünü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açtık. Fabrika nerede, araçlar nerede, yapamazsınız diye sürekli eleştirenlere inat hedeflerimizi bir bir gerçekleştirdik. Aynı zamanda yeni bir sanayi devriminde en ön saflarda yerimizi aldık. Burada sadece bir araç dönüşümü değil bir sistem dönüşümü gerçekleşiyor. Togg ise bu sistem dönüşümünün lokomotifi oluyor. Fikri mülkiyet hakları yüzde yüz bize ait olan Togg; teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek. Yeni unicornların ortaya çıkmasına önayak olacak. Ülkemizde batarya ve şarj teknolojileri ekosistemini geliştirecek. Elektrikli motor kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak. Muhalefet bize kızıyor. Özel sektörün projesini niye sahiplendiğimizi sorguluyor? İşte sebebini az önce anlattım; Togg sadece bir araç yatırımı değil, çok büyük bir ekosistemi dönüştüren vizyoner bir projedir. İşte onun için stratejik bir yatırım olarak gördüğümüz Togg’un, sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’de inovasyon ekosisteminin giderek geliştiğini söyleyen Bakan Varank, "Ülkemiz artık çip de üretiyor, elektrikli otomobil de üretiyor, insansız hava aracı da üretiyor. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Hızlı dönüşümün yaşandığı dönemlerde bir anlık duraksama dahi, bizi yarışın dışına itebilir. Bu manada inovasyonu sürekli gündemde tutan, farkındalığı artıran her etkinliğin değerli olduğunu düşüyorum. Bir muhalefet lideri var. Geçen günlerde gerçekleştirdiği vizyon toplantısında danışmanlarının Türkiye’ye neden gelmediği ve neden ABD’den bağlantı yaptığıyla ilgili bir eleştiri aldı. Muhalefet lideri de, ’Biz canlı bağlantı yaptık, çünkü Türkiye teknoloji görsün istedik’ dedi. İşte böyle bir vizyonla da inovasyon yapamazsınız" dedi.

"KOBİ’lerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz"

KOBİ’lerle ilgili önemli bir projeyi açıklayan Bakan Varank, "KOBİ Gelişim Destek Programı İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısı kapsamında yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerimize ve dijital teknolojilerden faydalanmak isteyen KOBİ’lerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. KOBİ’lerimiz bugün itibarıyla KOSGEB’in sitesinden destek programına başvurabilirler. Açıkladığımız bu paketin KOBİ’lerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.