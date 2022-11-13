Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık Şirketi (YUTECH), TÜBİTAK BİGG+ KOBİ Mentor Arayüz Kuruluşu olmaya hak kazandı. Bu çerçevede YUTECH, 30 KOBİ’ye mentorluk desteği vererek ticari olgunluk seviyelerinin ve AR-GE yenilik kapasitelerinin artırılmasına destek olacak.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık Şirketi (YUTECH), TÜBİTAK BİGG+ KOBİ Mentor Arayüz Kuruluşu olmaya hak kazandı. Bu çerçevede YUTECH, 30 KOBİ’ye mentorluk desteği vererek ticari olgunluk seviyelerinin ve AR-GE yenilik kapasitelerinin artırılmasına destek olacak.

Türkiye’de TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 proje arasına giren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık Şirketi (YUTECH), KOBİ’lere yol haritası belirleyecek ‘TÜBİTAK BİGG+ KOBİ Mentor Arayüz Kuruluşu’ olmaya hak kazandı. TÜBİTAK’ın verilerine göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98,8’inin KOBİ statüsünde olması dikkat çekiyor. Bu çerçevede YUTECH, programın amacı doğrultusunda, 30 KOBİ’ye mentorluk desteği vererek ticari olgunluk seviyelerinin ve AR-GE yenilik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlayacak. KOBİ’ler, mentorluk hizmeti ile rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırabilecek ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözebilecek.

YUTECH ekibi, proje sürecinde mentorluk hizmeti alan KOBİ’leri stratejik ve yapısal olarak yönlendirecek. KOBİ’lerin öğrenme, gelişme ve iş birliğine yatkın hale gelmeleri sağlanacak. Kısıtlı kaynaklarıyla erişemeyecekleri bilgi ve tecrübe birikimine erişimlerinin ve bilgilerin özümsenmesi sağlanan KOBİ’ler, sürdürülebilir ekonomik değer oluşturan yapılara dönüşecek. Bu çalışmaların sonucunda KOBİ’lerin cirolarında artış, mevcut pazar paylarında artış, yeni pazarlara giriş, yurtdışına satışlarında artış bekleniyor.

“Girişimcilere destek”

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, “Üniversitemizin teknoloji şirketi YUTECH, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemindeki iş birliklerinde yaptığı çalışmaları TÜBİTAK BİGG+ Arayüz Kuruluşu olarak daha etkin bir düzeye getirme fırsatını elde etti. Üniversitemiz son altı yıldır BİGG programında, uygulayıcı kuruluş veya konsorsiyum üyesi olarak Ege Bölgesinde özellikle tarım ve gıda alanlarında bölgedeki tüm üniversitelerle iş birliğini tetikleyerek başarılara imza atttı. Mentorluk ve destek hizmetlerini kapsayan KOBİ Mentor Arayüzü Kuruluşu olarak YUTECH’in hedefi, bölgemizde büyümekte olan ve KOBİ niteliğindeki özellikle yeni girişimlerin, yurtdışı pazar paylarında, cirolarında artış, yeni pazarlara giriş, AR-GE ve inovasyon yetkinlikleri ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı (FSMH) yönetimindeki beceri düzeylerinin arttırılması; teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilerek, sürdürülebilir büyümeye ve yatırım almaya uygun yapıya kavuşmalarını sağlamak” dedi.