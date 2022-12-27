Bilgilendirme sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların merak ettiklerinin cevaplandırıldığı ve fikir alışverişinin yapıldığı bu bölümün ardından toplantı bitirildi.

KOSGEB Müdürü Naci Özdemir’in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda duyuru çerçevesindeki çağrılara yönelik ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Firma temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları başta olmak üzere birçok konuda bilgiler paylaşıldı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği ve KOSGEB Bingöl Müdürlüğü iş birliğinde KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 yılı proje teklif çağrılarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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