Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım daha fazla işletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ tanımının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım daha fazla işletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ tanımının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı açıklamada, "17 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile güncellenen KOBİ tanımı kriterleri işletmelerin mali tablolarının reel olarak değil enflasyon kaynaklı olarak arttığı göz önünde bulundurularak yeni bir güncellemeye ihtiyaç duymakta” dedi. Yıldırım, "Mart ayında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte bir değişiklik yapılarak KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellenmişti. Daha fazla işletme desteklerinden ve diğer devlet teşviklerinden yararlanabilmesine imkân sağlamak için KOBİ olma kriterlerinden net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkartılmıştı. İş dünyası olarak bu düzenlemeyi memnuniyetle karşılamıştık. Mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda yeni bir düzenleme yapılarak daha fazla işletmenin KOBİ sınıfına girmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle enflasyonist baskı işletmelerimizin ciro ve bilançolarında artışa sebebiyet verdi. İşletmelerimizin birçoğu mali tablolarındaki gerçek olmayan büyümelerden dolayı KOBİ statüsünden çıkmış görünüyor. İşletmelerimizin faaliyetlerini sürdürülebilmeleri, nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, ihracata katkı sağlayacak projeler üretebilmesi için devlet destekleri çok kıymetli. KOBİ potansiyelini ekonomik büyümede doğru kullanabilmek için 250 kişiden az çalışan istihdam eden işletmelerimizin, KOBİ olmak için gerekli kriterlerden olan net satış hasılatı/mali bilanço limitinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu noktada; işletmelerin mali tablolarının reel olarak değil enflasyon kaynaklı olarak arttığı göz önünde bulundurularak limitlerin en azından enflasyon oranındaki artışa göre güncellenmesi gerekmektedir" diye konuştu.