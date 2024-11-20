Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) en etkili tedavinin sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, KOAH ile ilgili önemli bilgiler vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Turan, "KOAH, solunum yollarının sigara, toz, duman ile zedelenmesi sonucu akciğerin hava yollarında ve kendi yapısında oluşan hasar sonucunda solunum yetmezliği tablosunun gelişmesi durumudur. KOAH’ın evreleri var. Önceden 4’e kadardı ama şu an hafiften ağıra doğru 3 grup olarak ayrılıyor. İnsanın yaşam kalitesini etkileyen, hayatını zorlaştıran bir akciğer hastalığıdır. KOAH’ın teşhisi çok basit. Hastalarımızda nefes darlığı, öksürük, balgam şikayeti ile oluyor. Birçoğu sigara içtiği için bunları sigaraya bağlıyorlar. KOAH’ın hafif evrelerini atlıyorlar ve ilerlemiş evrelerinde geliyorlar. Ne olursa olsun sigarada içseniz öksürük veya balgam gibi kronik bir şikayetiniz varsa mutlaka hekime başvurun. Bununla beraber çok basit bir solunum testi ve fizik muayene ile teşhisimiz konuluyor" dedi.

"En etkili tedavi sigarayı bırakmak"

KOAH’ın en etkili tedavisinin sigarayı bırakmak olduğunu kaydeden Mehmethan Turan, "KOAH’ın en önemli özelliği önlenebilir bir hastalık olması. Direkt çevresel faktörler ile ciddi ilişkili bir hastalık olduğundan dolayı erken evrede mutlaka bunu yakalamamız ve görmemiz gerekiyor. Hava kirliliği ile mücadele, sigara ile mücadele, aşılama programları, spor, egzersiz bu hastalığın tamamına yakınını toplumdan izole edebilir. Şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bunların hiçbirini yapamadığımız ve daha da kötüye gittiği için KOAH dünyada 3’üncü ölüm nedeni arasında. Erken ve ileri evrede tedaviler fark ediyor. Bu basit maskeli, pozitif basınçlı vantilatörler ile tedavi ettiğimiz hastalara kadar geniş bir yelpaze var. Bunun gidişatı da hep sigara. Sigara bırakılacak. Sigara bırakma KOAH’ın tedavi etkinliğinin ispatlandığı tek tedavi. Diğerlerinin hepsi hastanın yaşam kalitesini artırıcı şeyler ama sigarayı bırakmayan hasta KOAH’ta tedavi olamaz" diye konuştu.