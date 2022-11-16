Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turhan, KOAH hastalığıyla ilgili olarak, "Hastaların birçoğu hastalığı kabul etmiyor nefes darlığını sigaraya bağlıyor” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turhan, KOAH hastalığıyla ilgili olarak, "Hastaların birçoğu hastalığı kabul etmiyor nefes darlığını sigaraya bağlıyor” dedi.

KOAH hastalığını ortaya çıkaran en büyük nedenin sigara tüketimi olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turhan, sigara içen vatandaşlarda belirli bir yılın üzerinde sigara tüketiminden sonra KOAH olma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

“KOAH yapan nedenlerin başında sigara geliyor”

KOAH hastalığının hafiften ağıra doğru olmak üzere 4 evresinin bulunduğunu ve sigaranın başrol oynadığını belirten Dr. Mehmethan Turhan, “KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılmasıdır. Hem kronik obstrüktif akciğer hastalığı hem de akciğerin yapısal bozukluklarının beraber olduğu bir patern içerir. Yani amfizem ve kronik bronşit dediğimiz tablonun beraber görülmesine KOAH denir. KOAH bir obstrüktif akciğer hastalığı olduğu için bir takım solunum fonksiyon testinde yaptığımız derecelere göre devrelerine ayrılır. Evresi a, b, c ve d şeklinde ayrılıyor. Genel olarak hafiften ağıra doğru 4 evresi oluyor. Hafif olandan solunum yetmezliğine doğru giden bir patern oluyor. En çok KOAH yapan nedenlerin başında sigara geliyor. Özellikle sigara içenlerde belli bir yıl sigara tüketiminden sonra KOAH gelişme riski çok artıyor. Beraberinde çevresel faktörler, mesleki faktörler, hava kirliliği ve kullanılan çeşitli ilaçların hepsi KOAH hastalığına sebep olabiliyor. KOAH gelişen hastaların bazılarında da altta daha önceden geçirilmiş enfeksiyonlar, zatürreler ve kötü yaşam koşulları da etkili olabiliyor. Günümüzde KOAH ve KOAH gibi hastalıkların gelişmemesi için bir takım önlenebilir faktörlerin olması bu hastalığın önemini bizim için artırıyor. Bunların başında zatürre aşıları geliyor. Yani çocukluk çağlarında vurulan zatürre aşıları, çeşitli mesleki faktörlerde de maskeler, koruyucu ekipmanlar ve benzeri gibi şeylerin tam anlamıyla yapılması bize KOAH hastalığının önlenebilir bir hastalık olması açısından önemini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“KOAH hastalığında en belirgin özellik nefes darlığı”

KOAH hastalığında en belirgin belirtinin nefes darlığı olduğunu dile getiren Turhan, “Hastaların birçoğu sigara içtiği için nefes darlığını sigaraya bağlıyor ve hastalığı kabul etmiyor. Nefes darlığı çok önemlidir. Hastaların, merdiven çıkarken daralma, eforla dinlenme ihtiyacı, hırıltılı solunum, öksürük, zorlu balgam çıkarma gibi şikayetleri oluyor. Bu süreçler genelde ilk başta 1-2 ay sürüyor. Bu durum 1-2 sene arka arkaya tekrar ediyor ve daha sonra daha fazla tekrar etmeye başlıyor. KOAH alevlenmelerinde zatürre ve diğer şeylere bağlı olarak ateş, gribal semptomlara bağlı olarak gribal enfeksiyonlar görülebilir. Biz KOAH hastalığının derecelendirilmesini ve akciğerde oluşan hasarları kuru toz inhaler ile sprey inhaler ile oksijen tedavisi, buharla verilen ilaçlarla, oksijen makineleri ve cihazları ile destek tedavisi yaparak, başlangıcından ağrına kadar bir periyotta tedavi seçeneği sunuyoruz. Bunların birçoğunu evde temin edebiliyoruz ve hastalar evde kullanıyorlar. Bunların bazen evde yeterli olmadığı dönemlerde de hastanede yatarak tedavi ediyoruz. KOAH çok can sıkıcı ve geri dönüşümü olmayan bir hastalık. KOAH’da bir evreye gelmişseniz, bunun geriye dönüşümü pek kolay olmuyor. O nedenle kendimizi hasta etmeden önce mutlaka ve mutlaka sigarayı bırakalım. Artı koruyucu önlem olan zatürre aşısı bu hastalığa karşı koyacak çeşitli aşılarımız var. Eğer ki toz ve dumanlı bir ortamda çalışıyorsanız, çevresel şekilde önlem alınması, maske takılması, koruyucu ekipmanların giyilmesi gibi şeyler bizim için çok önemli. Çünkü önlenebilir bir durum” şeklinde konuştu.