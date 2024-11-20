Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, KOAH’ın toplum sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı.

KOAH’ın nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi kalıcı şikâyetlerle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yaşar Bildirici, “Günümüzde dünyada her 10 yetişkinden 1’i KOAH hastasıdır. Ülkemizde ise 45 yaş üzeri bireylerde KOAH sıklığı yüzde 8,8 olarak belirlenmiştir. Ancak ne yazık ki KOAH hastalarının büyük bir kısmı tanı alamamış durumdadır. Bu durum hastalığın ilerlemesine ve bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine yol açmaktadır” dedi.

“KOAH hastalarının yüzde 80’inden fazlası sigara kullanmaktadır”

Hastalığın fark edilmesi için nefes ölçüm testi gibi basit yöntemlerin kullanılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bildirici, KOAH’ın en önemli risk faktörlerinin başında tütün ve tütün ürünlerinin geldiğini vurgulayarak, “KOAH hastalarının yüzde 80’inden fazlası sigara kullanmaktadır. Bunun yanı sıra yoğun şehirleşmenin getirdiği hava kirliliği, odun ve kömür gibi fosil yakıtların dumanına maruziyet ve biyokütle yakıtlarının kullanımı hastalığın oluşumunda büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle artan anormal hava olaylarının ve orman yangınlarının KOAH sıklığını daha da artıracağını göz önünde bulundurmalıyız” şeklinde konuştu.

“Havamızı korumak, sağlığımızı korumaktır”

Doç. Dr. Bildirici, KOAH’ı önlemede bireysel çabaların önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, temiz hava solumak, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek bu hastalığın önlenmesinde kritik adımlardır. KOAH teşhisi konulan bireylerin hava kirliliğine karşı dikkatli olmaları ve dış ortam aktivitelerini bu duruma göre planlamaları önerilmektedir. Ayrıca grip ve zatürre aşıları ile alevlenmelerin önlenmesi hastalığın seyrini iyileştirecektir. Bu yıl Dünya KOAH Günü’nün teması, ‘Havamızı Koruyalım, KOAH’sız Yaşayalım’ olarak belirlendi. Temiz hava, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir. Tüm vatandaşlarımızı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”