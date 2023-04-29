Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler bu kez Gebze ve Darıca ile devam etti.

KO-MEK, her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine İzmit’ten sonra Gebze ve Darıca ile devam etti. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu serilerde bir birinden güzel ürünler göz kamaştırdı.

Gebze Beylikbağı Kültür Merkezinde geçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen’in yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde "Sosyal Medya Neyimiz Olur?" adlı söyleşi düzenleyen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, konuşmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamalarının hayatımızın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Sosyal medyada son dönemde oldukça fazla manipülasyon yapılıyor. Etkileşimi fazla olan sayfalarda birçok paylaşım gerçek dışı ve yalan bu tür sayfaları takip etmeyin ve tıklamayın önce kendinizi uzak tutun sonra da başkalarını bilinçlendirerek uzak durmasını sağlayın" diyerek dinleyicilerine uyarıda bulundu.

"Engelimi hissetmedim"

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program da kursiyerler adına Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi Bilgisayar ve Hızlı Klavye Kullanım Kursu kursiyeri Burak Gürses konuşma yaptı. Gürses, "Görme engelli olmama rağmen ailemin desteğiyle hiçbir zaman bu eksikliğimi hissetmedim. Adliyede katip olarak çalışmak istiyorum araştırmalarımız sonucunda KO-MEK’te böyle bir eğitimin olduğunu öğrendim burada eğitimlerimiz çok güzel gidiyor. Biz bu imkanı sunan Başkan Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz bir aileyiz"

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Tahir Büyükakın, "Biz bir aileyiz. Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar. KO-MEK ve Kocaeli sıfır atık konusunda tarih yazdı. Bu çalışmalar da KO-MEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası ve üretim merkezi olduğunun da kanıtıdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini kesti ve sergi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bir diğer açılış Darıca’da

Bir diğer sergi ise Darıca’da açıldı. Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergide kursiyerler uzun bir aradan sonra ürünlerini sergilenmekten, vatandaşlar da el emeği göz nuru eserleri incelemenin keyfini çıkarttı. Sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Akçay, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Halk Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde gazeteci Taha Hüseyin Karagöz yine "Sosyal Medya Neyimiz Olur?" adlı söyleşini gerçekleştirdi. Kursiyerler adına konuşan Osman Gazi Kursiyeri Dilek Toprakçı, "Amigurimi kursuna başlarken çok heyecanlıydım ama artık yaptıkça her şey bana kolay gelmeye başladı" dedi. Darıca ilçe sergisinde el emeği göz nuru ürünleri gezerek kursiyerlerden bilgi alan Başkan Büyükakın açılışta yaptığı konuşmada tüm kursiyerlere teşekkür etti.