19 Eylül’de yeni eğitim-öğretim dönemine kapılarını açacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında 43 merkezde 359 farklı branşta eğitim verilecek.

19 Eylül’de yeni eğitim-öğretim dönemine kapılarını açacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında 43 merkezde 359 farklı branşta eğitim verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. KO-MEK yeni dönemde özellikle istihdam alanında eğitim almak isteyen vatandaşlar için birçok farklı branşta eğitim vermeye hazırlanıyor. Yeni eğitim döneminde Kocaeli’nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde eğitim verecek. Alanında usta eğitmenler eşliğinde iş dünyasının eleman ihtiyacına göre hazırlanan eğitimlerde, kursiyerler seçmiş oldukları branşlarda birer kalifiye eleman olarak yetişme fırsatı buluyor. KO-MEK, yeni dönemde elektrik tesisatçısı, otomotiv arıza tespit, otomotiv elektrikçisi, otomotiv elektromekaniği, zayıf ve kuvvetli akım tesisatçısı gibi önemli branşlarda eğitimleri ilk kez vermek için başvuru almaya başladı. KO-MEK 359 farklı branşta eğitim verilecek.