Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’na katılarak ‘Kuaförlük’ eğitimi alan iki çocuk annesi Aysel Akay, hayalini gerçekleştirerek kendi işinin patronu oldu.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK, istihdama katkı sunmaya, kursiyerlerini kendi işlerinin patronu yapmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kaliteli eğitiminin ışığında istihdama destek vermeye devam ediyor. KO-MEK’te eğitim alanlar, kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer “vasıflı eleman” özelliği kazanarak aradığı işi kısa zamanda buluyor. Bir meslek öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun branşın olduğu KO-MEK’te 12 ilçedeki toplam 44 kurs merkezinde eğitimler devam ediyor.

“KO-MEK SAYESİNDE KENDİ İŞ YERİMİ AÇTIM”

KO-MEK’te eğitim alan bir kursiyer daha ‘Patronlar Kervanı’na katıldı. KO-MEK Mevlana Kurs Merkezi’ndeki ‘Kuaförlük’ kursunda eğitim alan iki çocuk annesi Aysel Akay hayalini gerçekleştirerek kendi iş yerini açtı. Özellikle evde oturan kadınlara seslenen Aysel Hanım, “KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. Ben zaten bu işi yapmayı çok istiyordum. KO-MEK’teki eğitimlerin ardından ustalık ve usta öğreticiliği belgelerimi aldıktan sonra bu sektörde eşimin desteğiyle var olmaya karar verdim” dedi.

26 BİN 25 KURSİYER EĞİTİM ALDI

12 ilçede “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri” branşında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle binlerce kursiyere vasıflı eleman özelliği kazandıran KO-MEK, onlarca kursiyerin de kendi iş yerini kurarak, iş yeri sahibi olmasını sağladı. 20 yılda verdiği eğitimlerle adından söz ettiren KO-MEK, “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri” branşında toplamda 26 bin 25 kursiyere eğitim verdi.