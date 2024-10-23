20.yılına giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Eğitimle dolu 20. yılına giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), vatandaş odaklı projeler üreterek değer aktarımını destelemek için, değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan’ın yanı sıra birim şefleri, 44 kurs merkezinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Bugüne kadar 387 farklı branşta 997 bin 146 kursiyere eğitim vererek alanında ulaşılması zor bir başarıya imza atan KO-MEK, değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Oldukça geniş kapsamlı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; verilen eğitimlerin kalitesini artırmak, kursiyerlerin motivasyonunu yükseltmek, ayrıca eğitim sürecinde sahada yaşanan olumsuzlukları, uyumsuzlukları konuşmak ve çözüm bulmak için fikir alışverişinde bulunuldu.

NİCELİK KORUNARAK NİTELİK ARTTIRILACAK

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan program kapsamında katılımcılara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında kurs yönetici ve yardımcılarının vatandaşla iletişimine dikkat çekti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ise “Hep birlikte KO-MEK projesi yanında, Komeksepeti, Kodeli, Özel Eğitim Sınıfları, Ustam, KO-MEK Hurması, KO-MEK Vefası gibi birçok projeyi yürüttük. Her bir kurs merkezimiz yürüttüğü eğitimlerin yanında etki alanındaki vatandaşlarımızın Büyükşehir’e birer erişim ve temas noktasıdır. Bu sebeple kursiyerimiz olsun veya olmasın erişim alanınızdaki dezavantajlı vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek üzere ilgili birimlerle irtibatlarını sağlamalıyız. Bu bağlamda nicelik olarak mevcut durumumuzu korurken nitelik konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederken yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.