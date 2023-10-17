İki deniz bir yarış Knidos Kupası ustaların yarışı temasında 2 bin yıl önce Triremeler ile Knidos sularında seyreden denizcilerin anısına düzenlenecek olan yat yarışları 19-20-21 Ekim tarihlerinde Datça Yarımadası’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü ve Datça Yat Spor Kulübü organizasyonunda bu sene birincisi düzenlenecek olan Knidos Kupası Yarışlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı , başta olmak üzere Muğla Valiliği , Datça Kaymakamlığı ,Knidos-Burgaz-Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Muğla İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nün destekleri ile yurtdışı ve yurtiçinden günümüzde Ege ve Akdeniz sularında yarışan ekiplerden 20 usta yatçı katılacak.

Toplam 2 etapta yapılacak olan Knidos Kupası Yat Yarışması 19 Ekim’de Kairos Marina’ da açılış resepsiyonu ile başlayacak ve akabinde 20 Ekim Cuma günü saat 12.00 ‘da Datça’nın Gökova Körfezi tarafındaki Kairos Marina’dan start alarak Ege Denizi kıyı güzergahı takip edilerek Tekir Burnu (Knidos/ Kap Krio ) dönülmesinin ardından 1.etap Knidos Büyük Limanda (Ticari Liman) sonlanacak. Yarışmanın 2.etabı 21 Ekim Cumartesi günü Knidos ’’ Ticari/Büyük Liman’’ dan start alarak yarımadanın Akdeniz kıyıları takip edilerek Datça Limanı’nda son bulacak. Yarışmaya Akdeniz Koruma Derneği’de Lojistik olarak destek sağlayacak.