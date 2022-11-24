Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla şehit öğretmenler adına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla şehit öğretmenler adına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Karamanlı şehit öğretmenler anısına düzenlenen etkinliğe Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından görevi başında şehit olan Karamanlı öğretmenler Hamza Çetin, Ali Yıldız, Nurcan Kocakaya, İrfan Ataseven ile KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi iken vefat eden Muhammed Yalçın anısına fidan dikildi.

Etkinlik, fidanlara can sularının verilmesinin ardından sona erdi.