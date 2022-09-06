Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen özel yetenek sınavına girecek adaylarla bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen özel yetenek sınavına girecek adaylarla bir araya geldi.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi özel yetenek sınavları yapıldı. Fakültede gerçekleştirilen özel yetenek sınav alanına gelen Rektör Namık Ak’a, Rektör Yardımcısı ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertekin ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz eşlik etti. Sınav alanında adayların heyecanını paylaşan ve çalışmalarını inceleyen Rektör Ak, adaylara başarılar diledi.

2 gün süren sınavlar sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından başarılı olan 25 aday Resim Bölümünde, 40 aday ise Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.