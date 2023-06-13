Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’nde özel ihtiyaçlı öğrencilerin doğa, tarım, hayvancılık ve günlük yaşam ile ilgili becerilerini geliştirilmesine yönelik proje imzalandı.

KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Temiz’in TÜBİTAK 4008 “Tarım Engel Tanımaz-2: Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Geleneksel Tarım ve Doğa Uygulamaları” adlı projesi sona erdi. Özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal, akademik ve günlük yaşam becerilerinin gelişmesi, sosyal uyum ve geçiş süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje ile öğrenciler bir hafta boyunca 7 farklı etkinlikle doğa, tarım, hayvancılık ve günlük yaşam ile ilgili becerilerini geliştirdi. Karaman Dereköy’de küçükbaş hayvan otlatma, doğa yürüyüşü ve gözlemi ile başlayan proje, tulum peyniri ve yoğurt yapımı ile devam etti. Ev tipi yoğurtları mayalayan çocuklar ardından şirden (şırdan) mayası ile tulum peyniri yaparak Karaman yöresinde sıklıkla tüketilen deri peyniri basmayı öğrendi. Avgan Yaylasında yer alan bir bahçeden elleriyle lezzetli ve doğal çilekleri toplayan özel ihtiyaçlı çocuklar, KMÜ uygulama mutfağında topladıkları çileklerin reçellerini yaparak ailelerine götürdü. Doğal atıkların geri dönüştürülmesinin önemini kavrama amacıyla düzenlenen diğer bir etkinlikte çocuklar solucan gübresi üretim aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Rektör Gavgalı’dan öğrencilere teşekkür belgesi

Üniversitenin uygulama mutfağında ekmek ve pizza yapımı etkinliğine katılan çocuklar, yaptıkları pizzaları KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’ya ikram etti. Rektör Gavgalı, öğrencilere teşekkür ederek, projeye katılan özel ihtiyaçlı öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür belgelerini verdi. Proje arıcılık ve aromatik bitki yetiştirme ve esans yapımı etkinlikleri ile tamamlandı. Şeffaf mikadan arı kovanı yapan ve arı kıyafetleri giyen çocuklar minik ve çalışkan arıların bal yapımını yakından tanıma fırsatı buldu. Son etkinlikte ise lavanta ve biberiye fideleri KMÜ yerleşkesi içerisinde toprakla buluşturuldu. Öğrenciler ayrıca esans yapımı etkinliği ile kendi kokularını yaptı. 5-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen proje ile öğrenciler bir hafta boyunca doyasıya eğlendi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Ali Temiz etkinliklerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Oldukça verimli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin bütün imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Gavgalı başta olmak üzere Prof. Dr. Münir Oktay ile Prof. Dr. Nevzat Aydın’a, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz’a ve proje paydaşımız Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Barbaros Orman ile projeye destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.